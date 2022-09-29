На Херсонщині тривають активні бої дії. Окупанти намагаються відновити міст у Новій Каховці. Йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій. Зокрема, загарбники посилили фільтраційні заходи - перевіряють мобільні телефони місцевих та продовжують викрадати людей!

Наші Збройні сили, своєю чергою, розслаблятися ворогові не дають. Знищують їх склади з боєприпасами та техніку. Докладніше розкажуть мої колеги.

Своїми влучними ударами вони знищують російські танки.

Позивний "Борода", військовослужбовець Збройних сил України:

Знищив ворожий танк, який він не знаю, але дуже красівий був, уже його немає.

Перетворюють на металобрухт самохідні артилерійські установки ворога.

Позивний "Борода", військовослужбовець Збройних сил України:

Щоб вони просто знали, що не надо лізти до нашої землі. Це наша земля, не ваша, наша.

А так - у вмілих руках бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, з якими ми працюємо сьогодні, - діє протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П".

Позивний "Борода", військовослужбовець Збройних сил України:

Хороша вещь, що ми не імено сидимо якраз получається біля неї, якщо ми можемо сховатися.

"Стугна-П" - розробка Київського конструкторського бюро "Луч". Має систему наведення з лазерним променем. Українська "Стугна" стріляє ракетами калібру 130 міліметрів і здатна на відстані п'яти кілометрів пропалити міцну броню ворожої машини.

Позивний "Борода", військовослужбовець Збройних сил України:

Можу якраз знищити до шести ворожих цілей на одних акумуляторах. Шість ворожих цілей, розумієте що це таке? Так що працюємо, працюємо.

Керувати комплексом оператор може дистанційно, з укриття. Пульт управління можна розташувати на відстані до 100 метрів!

Позивний "Борода", військовослужбовець Збройних сил України:

Приїхали на позицію, дали нам точку. Обдивились що до чого, там за каналом получається побачили ворожого танка.

Боєць із позивним "Борода" розповідає, як вони днями знищили ворожий танк. Саме за допомогою української "Стугни".

Позивний "Борода", військовослужбовець Збройних сил України:

Розгорнулися, все по команді. Все зробили, доложив оператор, що бачимо танка получається, бистро ракету, унічтожили того танка.

Позивний "Буйний", військовослужбовець Збройних сил України:

Працюємо над цим, щоб надалі було більше успіхів, стараємося. Виконуємо свою роботу.

Позивний "Ворона", військовослужбовець Збройних сил України:

Ворог намагається трошки нас зупинити. Є в нього такі от причини наступати, тому що йому не подобається то що ми робимо, але все одно ми стримуємо всі їх наступи. Ми відбиваємо всі їх атаки й в нас це чудово получається в принципі, виходить.

А це ми вже у кабіні бойової машини "Град". Наші воїни отримали ціль. Їдемо знищувати.

Олександр Юрченко, воєнний кореспондент:

Наша мобільна група продовжує працювати на херсонському напрямку і споглядати як знищуються російські окупанти.

Спостерігаємо, як бійці готують бойову машину до роботи. Усе відбувається швидко. Кілька хвилин - і полум'яний привіт летить у бік позицій окупантів.

Позивний "Бармалей", військовослужбовець Збройних сил України:

Відпрацювали по ворогу. Це так як жива сила, так і легкоброньована техніка, яку ми поражаємо своїми снарядами. Надіюсь, що дуже допомогли нашій піхоті, облегшили їм працю.

Останнім часом ворог на Херсонщині поводиться більш стримано, кажуть наші співрозмовники.

Позивний "Бармалей", військовослужбовець Збройних сил України:

Ну, зараз вони менш активні, думаю що вони бояться нас і так, як в них зараз там мобілізація йде. Нас не потрібно заставляти, ми самі прийшли захищати свою державу, а от їх хапають за шкуру і волочать сюди.

А отже, поки ще не пізно, кожному загарбнику, який сунеться на українську землю, наші захисники радять сто разів подумати, що важливіше - зберегти власне життя чи виконати злочинні накази своїх кривавих командирів.

Позивний "Бармалей", військовослужбовець Збройних сил України: