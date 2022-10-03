росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя: є постраждалі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти в ніч на 3 жовтня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загарбників постраждали люди.
Про це повідомляє в Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру", - зазначив посадовець.
Старух закликав громадян дотримуватися правил безпеки. У місті оголошена повітряна тривога, є ризик повторних ударів.
Своєю чергою речник Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок удару окупантів пошкоджено інфраструктуру.
"Нажаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби", - додав він.
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