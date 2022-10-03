Буде працювати для України: Джонсон отримав нову посаду [ Редагувати ]
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав нову посаду у Консервативної партії. Він очолить групу дружби з Україною.
Про це повідомляє The Guardian.
Колишній очільник групи дружби з Україною Джон Віттінгдейл назвав свого наступника на з'їзду британських консерваторів. Він заявив, що рішення було очевидним, оскільки Джонсон був одним з перших світових лідерів, хто підтримав Україну.
"Багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, який так рішуче виступив на підтримку українського народу", - сказав Віттінгдейл.
Експрем'єр Британії не був присутній на з'їзді, але підтвердив, що погодиться на посаду.
Нагадаємо, Борис Джонсон офіційно пішов з посади прем'єра Великобританії 6 вересня. Новим прем'єр стала ексглава МЗС Британії Ліз Трасс.
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