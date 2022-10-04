ЗСУ просуваються у Херсонській області: оновлена карта [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У вівторок, 04 жовтня, українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Херсонській області.
За даними карти Deepstatemap, підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів на півночі Херсонської області, а саме в Старосілля, Новодмитрівку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід.
Таким чином, можна вважати, що військові на цій ділянці фронту успішно форсували річку Інгулець. На окремих ділянках військовим вдалося просунутись на майже 13 кілометрів.
У "сіру зону" перейшли Костирка, Черешневе, Нововосресенське, Новомиколаївка, Іщенка. Підрозділи окупантів, скоріш за все, вийшли з них.
На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.
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У деокупованих населених пунктах триває розмінування територій та розбір завалів, відновлення зв'язку, водо-, газо- та електропостачання.
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