ЗСУ вночі збили шість іранських дронів-камікадзе [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські окупанти в ніч на 5 жовтня атакували іранськими дронами Україну. Захисники збили шість з них.
Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ.
"Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136", - йдеться у повідомленні.
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили шість дронів, якими росіяни намагалися вдарити по Україні.
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