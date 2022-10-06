На півдні ЗСУ знищили 9 ворожих танків - ОК "Південь" [ Редагувати ]
Українські захисники на півдні України знищили низку ворожої техніки, зокрема танки, гаубиці та ПТРК. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовні втрати ворога складають:
- 58 росіян;
- 9 танків;
- 17 одиниць авто-бронетехніки;
- 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б";
- самохідна гаубиця "Акація";
- міномет;
- командно-штабна машина;
- реактивна система залпового вогню "Град";
- протитанковий ракетний комплекс;
- 2 склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах.
У районі Брускінського, на Бериславщині, знищено безпілотник-розвідник "Орлан-10".
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