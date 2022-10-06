ЗСУ за п’ять годин збили чотири іранські дрони [ Редагувати ]
Джерело: Фокус
У четвер, 6 жовтня, українські військові збили чотири іранських дрони та один російський.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
"6 жовтня з 15:00 по 20:00 год на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил знищили п’ять безпілотників окупантів", - йдеться у повідомленні.
- один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс "Mohajer- 6";
- три іранських БПЛА-камікадзе "Shahed-136";
- один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан -10".
Військові додали, що це була чудова командна робота підрозділів зенітних ракетних військ, а саме повітряних командуваннь "Центр", "Захід" та "Південь".
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