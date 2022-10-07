У звільненому Лимані виявили вже більше 200 могил і братське поховання (фото) [ Редагувати ]
У Лимані та Святогірську Донецької області розпочали ексгумацію та перезахоронення загиблих під час окупації.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"У Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це - одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці - братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити", - написав він.
Кириленко зазначив, що наразі правоохоронці досліджують ці місця і скоро приступлять до процесу ексгумації.
Він також повідомив, що у Святогірську міському кладовищі перезахоронили 21 тіло цивільних, які загиблі в окупації.
Кириленко додав, що у той час, коли Святогірськ був в окупації і за нього тривали бої, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях. Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі.
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