У Миколаївській області ЗСУ збили ворожий дрон-камікадзе [ Редагувати ]
Сили ЗСУ збили ворожий безпілотник іранського виробництва Shahed-136 у Миколаївській області за допомогою кулемета "Утьос".Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Вранці, 8 жовтня, на Миколаївщині, воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета "Утьос" збито дрон-камікадзе Shahed-136.
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