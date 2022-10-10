росіяни вночі обстріляли Миколаїв ракетами С-300 [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У понеділок уночі, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами C-300.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
З його слів, росіяни випустили близько 10 ракет. Без жертв.
Внаслідок атаки постраждали цивільні об'єкти.
Крім того, Кім повідомив, що російські війська відправили на пусковий рубіж до Астрахані дві групи літаків ТУ-95.
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