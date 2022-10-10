Зеленський закликав терміново зібрати засідання G7 [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників терміново зібрати засідання країн G7 ("Великої сімки"). Сторони обговорять масований обстріл України 10 жовтня.
Про це повідомляється у Twitter українського президента.
"Домовилися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, головуючим у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, в якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - написав Зеленський.
Також глава держави провів розмову із французьким лідером Емманулем Макроном.
"Обговорили зміцнення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ", - зазначив Зеленський.
Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, засідання країн G7 відбудеться у вівторок, 11 жовтня.
по темі
Ракетні удари російських окупантів по житлових будинках у Запоріжжі 9 жовтня є підлістю, а винних повинно бути покарано
Країни вільного світу мають об'єднати свої зусилля для захисти від російської агресії
Українські військові звільнили вже понад 500 квадвартних кілометрів території Херсонської області з початку жовтня
Президент України Володимир Зеленський створив 13 нових військових адміністрацій у Харківській області та ще дві - у Запорізькій
Український прапор уже в Лимані Донецької області