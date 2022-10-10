Подібні комплекси є лише у трьох містах України.

Хімічний комплекс для знезараження населення випробовували у Черкасах. Вартісне обладнання отримали від шотландських партнерів. Таких комплексів нині в Україні лише три - у Києві, Полтаві та Черкасах. На навчаннях побувала наша знімальна група.

Інструктаж з алгоритму дій і одразу до справи.

Група з чотирьох рятувальників рушає за умовним постраждалим. За легендою, на хімічному підприємстві сталась аварія.

Допомога потрібна чоловіку - він непритомний. Його доправляють для знезараження, знімають одяг і проводять обробку.

Після цього команда й сама проходить процедуру деконтамінації - саме так у рятувальників називають спеціальне очищення після хімічної небезпеки. І поки одна команда емоційно обговорює виконане завдання…

Інші учасники навчань готуються до відпрацювання дій під час хімічної небезпеки. Найперше - вдягають захисний костюм.

Максим Комлик, курсант Черкаського інституту пожежної безпеки:

Надіваємо такий здоровий плащ, який повністю тебе закриває, в якому є капішон, який вдягається в останню чергу, тим самим захищаючи наше обличчя від хімічних уражень.

Курсанти-пожежники кажуть - такі практичні завдання і цікаві, і корисні. Хоча і відрізняються від реальності, бо ж працювати у разі небезпеки доведеться із реальними людьми, а ті у паніці можуть поводитися нетипово.

Олег Тодосюк, курсант Черкаського інституту пожежної безпеки:

Перед тим, як ми це робили, нам пояснили алгоритм і ми потім працювали. В нас все вдалось. Цивільні люди буває впадають в паніку, їх потрібно ще заспокоїти, розʼяснити шо ми їх рятуємо, шоб вони не боялись.

Поки у курсантів тривають практичні заняття, рятувальники розповідають про нове надбанням, завдяки якому і змогли провести тренування.

Сергій Тоцький, керівник хіміко-радіологічної лабораторії:

Там іде передача постраждалих в карету швидкої, тобто це середина, крайні то для ходячих, вони проходять за ширмою і проводять самі собі помивку. В принципі тут одягаються по дві сторони і проходять далі на скору.

Подібні комплекси є лише у трьох містах України. Розгорнути їх можна буквально за годину у будь-якому мікрорайоні, що дозволить знезаразити сотні людей від хімічного забруднення.

Андрій Даник, керівник ГУ ДСНС України в Черкаськый області:

Він дає змогу проводити потокову декомонтоніацію постраждалого населення або працівників підпримства при тому без омбеження в кількості людей, ви бачили тут є три лінії, тобто дві лінії - це люди, які можуть пересуватись самостійно, третя лінія - це люди які, потребують медичої допомоги, але все одно передавать їх фахівцям медслужби, не провівши знезараження не можна.

Такий комплекс може знадобитися і в мирному житті, а тим паче - під час війни.