У Черкасах випробували хімічний комплекс для знезараження населення [ Редагувати ]
Хімічний комплекс для знезараження населення випробовували у Черкасах. Вартісне обладнання отримали від шотландських партнерів. Таких комплексів нині в Україні лише три - у Києві, Полтаві та Черкасах. На навчаннях побувала наша знімальна група.
Інструктаж з алгоритму дій і одразу до справи.
Група з чотирьох рятувальників рушає за умовним постраждалим. За легендою, на хімічному підприємстві сталась аварія.
Допомога потрібна чоловіку - він непритомний. Його доправляють для знезараження, знімають одяг і проводять обробку.
Після цього команда й сама проходить процедуру деконтамінації - саме так у рятувальників називають спеціальне очищення після хімічної небезпеки. І поки одна команда емоційно обговорює виконане завдання…
Інші учасники навчань готуються до відпрацювання дій під час хімічної небезпеки. Найперше - вдягають захисний костюм.
Максим Комлик, курсант Черкаського інституту пожежної безпеки:
Надіваємо такий здоровий плащ, який повністю тебе закриває, в якому є капішон, який вдягається в останню чергу, тим самим захищаючи наше обличчя від хімічних уражень.
Курсанти-пожежники кажуть - такі практичні завдання і цікаві, і корисні. Хоча і відрізняються від реальності, бо ж працювати у разі небезпеки доведеться із реальними людьми, а ті у паніці можуть поводитися нетипово.
Олег Тодосюк, курсант Черкаського інституту пожежної безпеки:
Перед тим, як ми це робили, нам пояснили алгоритм і ми потім працювали. В нас все вдалось. Цивільні люди буває впадають в паніку, їх потрібно ще заспокоїти, розʼяснити шо ми їх рятуємо, шоб вони не боялись.
Поки у курсантів тривають практичні заняття, рятувальники розповідають про нове надбанням, завдяки якому і змогли провести тренування.
Сергій Тоцький, керівник хіміко-радіологічної лабораторії:
Там іде передача постраждалих в карету швидкої, тобто це середина, крайні то для ходячих, вони проходять за ширмою і проводять самі собі помивку. В принципі тут одягаються по дві сторони і проходять далі на скору.
Подібні комплекси є лише у трьох містах України. Розгорнути їх можна буквально за годину у будь-якому мікрорайоні, що дозволить знезаразити сотні людей від хімічного забруднення.
Андрій Даник, керівник ГУ ДСНС України в Черкаськый області:
Він дає змогу проводити потокову декомонтоніацію постраждалого населення або працівників підпримства при тому без омбеження в кількості людей, ви бачили тут є три лінії, тобто дві лінії - це люди, які можуть пересуватись самостійно, третя лінія - це люди які, потребують медичої допомоги, але все одно передавать їх фахівцям медслужби, не провівши знезараження не можна.
Такий комплекс може знадобитися і в мирному житті, а тим паче - під час війни.
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