Тема, яка з огляду на сьогоднішній день - набуває особливої актуальності. "Терористичний статус" для москви. В американському Конгресі вже подали відповідний законопроект. Які саме ініціативи розглядають? Що кажуть самі конгресмени? І чому для України це важливо?

Всі відповіді - у сюжеті нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка, він - у Вашингтоні.

Питання про визнання росії державою-спонсором тероризму Україна порушує вже не перший місяць. Втім саме зараз у Києві вважають: це та ціна, яку москва має просто зараз заплатити за анексію 4 українських областей. І якщо державний департамент має власні аргументи та зосередження, тут - у конгресі - Україну в цьому максимально підтримують, мають свій план і кілька пропозицій.

Складність в тому, що право вносити держави до "терористичного переліку" Конгрес делегував Державному Департаменту. За правилами, таке рішення - зваживши всі "за" і "проти" повинен ухвалити особисто глава відомства, у цьому випадку - Тоні Блінкен. А він - має свої застереження: є, зокрема, сумніви, як це позначиться на "зерновій угоді", яка розблокувала український експорт.

Але при всій повазі до відомства Блінкена, у Києві вважають, що Дерджеп надто вже перестраховується. І тому президент Зеленський під час онлайн-спілкування із західною аудиторію (цю дискусію, наприклад, модерує особисто Білл Клінтон) постійно закликає американський політикум саме до цього кроку - таки внести москву до "терористичного переліку".

Володимир Зеленський, президент України:

Як допомогти Україні? Є багато країн у світі, які можуть це зробити, надаючи зброю. Але Штати можуть здійснювати ще і політичний тиск. І під час цієї війни ви просто не можете бути осторонь! Треба обрати сторону, бо це зараз вибір між добром і злом, світлом - і темрявою.

Хто свій вибір зробив - так це конгресмени (серед яких чимало політиків із гучними прізвищами). "Хедлайнери"тут Ліндсі Грем та Річард Блюменталь, два сенатори, республіканець і демократ. Їхня ідея (і у конгресових кулуарах все більше підтримки саме такого сценарію) – "обійти" Держдеп. І якщо спочатку обговорювалася ідея окремою резолюцією "зобов'язати Державного секретаря внести росію до переліку країн-спонсорів тероризму", то тепер пропозиція інша: виписати окремий закон, яким - як виняток - сам Конгрес це проголосить.

Річард Блюменталь, сенатор-демократ:

Потреба в цьому законі зараз як ніколи актуальна. Не те, щоб ми до цього вірили у доброго м'якого путіна, але чим більше дізнаємося про його дії… Те, що відбувається у містах, де росія відступила, більше схоже на те, що ми сенатором Гремом бачили в Бучі та навколо Києва. Геноцид, військові злочини, неймовірні звірства. І цей законопроект показує нашу рішучість.

Про бажання України запроторити москву до "чорного терористичного списку" багато кажуть і пишуть. Інша справа - що не так багато відомо про наслідки такого кроку. Сенатор Грем сказав мені, що очікує трьох головних змін, якщо його закон ухвалять. Невідворотних вторинних санкцій - до тих, хто і досі наважується торгувати з росією (за винятком стратегічних контрактів, перелік яких Конгрес чи Білий дім можуть затвердити); можливості людей з усього світу судитися з кремлем і російським міноборони - в американських судах. І - осуд, від якого вже не "відмитися".

Ліндсі Грем, сенатор-республіканець:

Ви купляєте зброю у Ірана? Ви хочете ще й у Північної Кореї їх купити? Так ви ж дієте як терористична організація! Ну і ми офіційно вас так назвемо! І дамо президенту США право робити те, що він вважатиме за потрібно, щоб змінити ситуацію на фронті. Чим не компроміс?

Обидва сенатори зізнаються - коли у Києві зустрічалися із Зеленським і казали йому про свою ініціативу, почули у відповідь, що для України таке рішення США стало б серйозною підтримкою. І ось чому.

Річард Блюменталь, сенатор-демократ:

Українці б'ються проти терористичної держави. Цей "тероризм" рф вони бачать на власні очі - і на лінії фронту, і у звільнених містах і селищах. Всі ці звірства! Немає слів, щоб їх описати. І закон допоміг би підняти моральний дух українців!!!

В Конгресі зараз представлені й інші ініціативи. Щодо "терористичного статусу" для москви - у нижній палаті, за авторством Теда Лью.

Щодо того, аби визнати цю війну геноцидом українців - у сенаті, автор - Роб Портман… Станом на зараз "критична маса", щоб винести документ до сесійної зали - ще, схоже, не виникла - поділися зі мною у конгресових кулуарах. Але кожен новий день цієї війни - додає і голосів, і прихільників таких кроків.