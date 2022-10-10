Мільярдер Юрій Мільнер повідомив, що він та його родина влітку 2022 року відмовилися від громадянства рф. Відповідний допис він зробив у Twitter.

Ми з сім'єю назавжди поїхали з Росії у 2014 році, після російської анексії Криму. А цього літа ми офіційно завершили процес відмови від російського громадянства.

Юрій Мільнер у 1999 році отримав громадянство Ізраїлю та мешкавв у країні кілька років, після чого переїхав до США.

Forbes у 2022 році оцінив статки Мільнера у $7,3 млрд. Бізнесмен посів 15-е місце у списку найбагатших росіян.

Нагадаємо, раніше низка російських багатіїв попросили Forbes не називати їх "російськими бізнесменами".

У вересні від громадянства Росії відмовився колишній власник інвестиційної компанії "Трійка Діалог", уродженець Вірменії Рубен Варданян.