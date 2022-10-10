Мільярдер Юрій Мільнер відмовився від громадянства росії [ Редагувати ]
Мільярдер Юрій Мільнер повідомив, що він та його родина влітку 2022 року відмовилися від громадянства рф. Відповідний допис він зробив у Twitter.
Ми з сім'єю назавжди поїхали з Росії у 2014 році, після російської анексії Криму. А цього літа ми офіційно завершили процес відмови від російського громадянства.
Юрій Мільнер у 1999 році отримав громадянство Ізраїлю та мешкавв у країні кілька років, після чого переїхав до США.
Forbes у 2022 році оцінив статки Мільнера у $7,3 млрд. Бізнесмен посів 15-е місце у списку найбагатших росіян.
Нагадаємо, раніше низка російських багатіїв попросили Forbes не називати їх "російськими бізнесменами".
У вересні від громадянства Росії відмовився колишній власник інвестиційної компанії "Трійка Діалог", уродженець Вірменії Рубен Варданян.
по темі
Кабінет міністрів запропонував Раді національної безпеки та оборони (РНБО) запровадити санкції проти ряду переважно російських компаній, пов’язаних з азартними іграми та лотереями. Про це йдеться у розпорядженні уряду №797 від 7 вересня
У Ростовській області вчора вдень розбився штурмовик Су-25
Кремлівські пропагандисти публікують цинічні пости, а пересічні росіяни їх просто лайкають. І усе це шоу - під керівництвом путіна. Той сьогодні скликав Радбез і за його результатами виступив зі зверненням. Про чергову порцію брехні від диктатора - розкаже Владислав Політ.
Одна з ракет влучила біля Київського національного університету імені Шевченка. Ще одна - пошкодила скляний міст та дорожнє покриття Володимирської гірки. Є влучання в дитячий майданчик. Відомо про шістьох загиблих. Більше півсотні - постраждали.
Під удар потрапили майже всі регіони. Цілили окупанти цілеспрямовано по мирному населенню та енергетичних об'єктах.