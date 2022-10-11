Проноз погоди на 12 жовтня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
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Погода у середу, 12 жовтня, буде сонячною та по-осінньому теплою. Антициклон, який кілька днів панує над Україною, продовжить свою роботу.
Найтепліше буде на Півдні нашої країни - до +17 градусів. Майже в усіх областях буде сухо та сонячно.
Антициклон протягом 12 жовтня і далі зависатиме над Україною. Тому у більшості областей опадів не передбачається. Хмарність, яка повиливала дощі на східні області, відсунеться.
Натомість на Закарпаття та Карпати трохи набіжать хмари, можливі дощі. Мінімальна кількість опадів можлива на:
- Чернігівщині,
- Київщині.
Однак серйозних опадів не буде. Температура повітря суттєво не зміниться, але ночі вже почнуть бути більш прохолодними. Впродовж дня середи стовпчики термометрів в Україні піднімуться до цілком комфортних осінніх +13...+18 градусів.
У Києві 12 жовтня суттєвих опадів не передбачається, день буде навіть із сонячним проясненням. Максимальна температура повітря досягне завтра +14 градусів.
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