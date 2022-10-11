Погода у середу, 12 жовтня, буде сонячною та по-осінньому теплою. Антициклон, який кілька днів панує над Україною, продовжить свою роботу.

Найтепліше буде на Півдні нашої країни - до +17 градусів. Майже в усіх областях буде сухо та сонячно.

Антициклон протягом 12 жовтня і далі зависатиме над Україною. Тому у більшості областей опадів не передбачається. Хмарність, яка повиливала дощі на східні області, відсунеться.

Натомість на Закарпаття та Карпати трохи набіжать хмари, можливі дощі. Мінімальна кількість опадів можлива на:

Чернігівщині,

Київщині.

Однак серйозних опадів не буде. Температура повітря суттєво не зміниться, але ночі вже почнуть бути більш прохолодними. Впродовж дня середи стовпчики термометрів в Україні піднімуться до цілком комфортних осінніх +13...+18 градусів.

У Києві 12 жовтня суттєвих опадів не передбачається, день буде навіть із сонячним проясненням. Максимальна температура повітря досягне завтра +14 градусів.