Байден висміяв путіна за спробу захопити Україну [ Редагувати ]
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Президент рф володимир путін прорахувався у своїй здатності вдертися в Україну та підкорити її народ.
Про це сказав глава США Джо Байден в інтерв'ю CNN.
Американський лідер назвав смішними цілі російського диктатора, які той виклав під час промови, що передувала повномасштабному вторгненню.
"Ви послухайте, що він говорить. Йому кортить бути керівником росії, яка об'єднала всіх російськомовних. Я вважаю, що це ірраціонально", - наголосив Байден.
За словами політика, путін вірив, що зможе захопити Україну, але український народ дуже швидко показав, що російський диктатор помилявся.
"Він очікував що його зустрінуть з розпростертими обіймами. Він просто прорахувався", - додав глава США.
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