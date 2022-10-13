У західних областях України лунають вибухи: що відомо [ Редагувати ]
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У четвер, 13 жовтня, у західних областях України пролунали вибухи. Влада заявляє про роботу систем ППО.
Про це повідомляє очільник Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк.
"Чернівецька область працює ППО", - йдеться у повідомленні.
До цього Запаранюк заявляв, що раніше був зафіксовано проліт ракет. Всіх закликають залишатись у бомбосховищах.
В Тернополі місцеві жителі також повідомляють про вибухи.
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