Погіршення морального стану, дисципліни та боєздатності російських військ у зонах бойових дій можуть призвести до призупинення наступальних операцій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські загони дедалі більше деградують, утримуючи відносно невеликі та незначні населені пункти по всій Донецькій області, особливо в районі Бахмута на Донеччині.

Підрозділи стають деградуючими, вони, ймовірно, перегрупуються з такими ж розрізненими бойовими елементами, що веде до подальшої деморалізації та неузгодженості у проведенні наступальних операцій, пишуть аналітики.

Спроби росії захопити додаткову територію, ймовірно, ще більше сприяють зниженню морального духу та загальному виснаженню бойових можливостей.

Крім того, продовжуються розбіжності між російськими військовими угрупованнями. Творець ПВК "Вагнера" Євген Пригожин намагається відрізнити своїх бойовиків на фронті.

У четвер він заявив, що його ПВК поодинці взяла під контроль Іванград, селище на південь від Бахмута. У свою чергу бойовики "ДНР" заявили, що взяли населений пункт разом із угрупованням "ЛНР". Вони також стверджували, що захопили Досвідчене. Пригожин заявив, що в Досвідченому тривають бої.