Президент України Володимир Зеленський зранку 14 жовтня привітав з Днем захисників і захисниць України.

На його сторінці у соцмережі з'явилося щемливе відео.

"Ви б'єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці", - лаконічно написав глава держави.

У відео поєднані кадри з мирного міста, а також із лінії фронту та вже деокупованих наших населених пунктів.

"Ви змінили своє життя, щоб не змінилося наше", - наголошують у ролику.

Нагадаємо, 14 жовтня - День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужньо захищають нашу рідну Батьківщину від ворогів.