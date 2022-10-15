Була змога вийти, але залишилась: історія медика з Азовсталі [ Редагувати ]
А далі історія військової медикині з Азовсталі - Валентини Зубко. Своє 30-річчя вона зустріла в полоні. Черкащанка повернулася додому 21 вересня під час масштабного обміну полоненими. Тепер вона на реабілітації, проте погодилася розповісти нашій знімальній групі про полон, Азовсталь і те, що допомогло пережити усі ці випробування.
Це кадри з "останнього дня на Азовсталі". Дмитро Козацький із позивним "Орест" напередодні виходу із розгромленого заводу зафільмував щемливе відеопрощання. Згодом його знову і знову переглядатимуть українці, а надто - родичі усіх тих, хто потрапив у полон.
Оборонці Маріуполя вийшли з Азовсталі 20 травня. Відтоді вся країна вірила і чекала повернення героїв додому.
Привіт, дорогенькі, слава Україні.
І частина з них - уже вдома. Серед двохсот п'ятнадцяти захисників, яких обміняли 21 вересня і черкащанка Валентина. Вже усміхаючись, вона показує перші селфі на Батьківщині.
Батьки до мене приїхали, брат, невістка і ми отак зняли селфі.
Валентина сама обрала роботу в Маріуполі після закінчення військової медичної академії. І перший день повномасштабного вторгнення зустріла на роботі в госпіталі.
А коли рашисти почали активно бомбити Маріуполь, продовжила рятувати життя вже на Азовсталі.
Валентина Зубко, військовий медик:
Мені було страшно, я не була морально до цього готова, бо бачити що там відбувається на бункерах було нам звичайно тяжко, робили все можливе, що в наших силах. Ми були один в одного, ми підтримували один одного і ця підтримка допомогла пройти цей тяжкий шлях.
Під час першого виходу цивільних з Азовсталі Валентина мала змогу залишити завод, проте не зробила цього.
Валентина Зубко, військовий медик:
Це було тяжке рішення, я залишилась, я розуміла, що потрібна безпосередньо там в цей час і я б собі не пробачила, якби я пішла і потім би спокійно жила, бачачи що відбувається й скільки поранених, я не могла піти.
Коли стало зрозуміло, що єдиний вихід з Азовсталі - це полон, Валентина одразу спробувала вийти на зв'язок з батьками.
Валентина Зубко, військовий медик:
Вже не було як надавати допомогу і чим надавати допомогу. В день полону я подзвонила до своїх батьків, сказала що не буду виходити на зв'язок, я можливо буду в полоні, я хотіла якось вселити надію, щоб вони чекали як я повернуся, хоч сама не дуже вірила, що я буду жива.
За чотири довгих місяці полону в росії дівчина побувала у СІЗО та трьох колоніях. У день обміну українцям нічого не говорили та довго везли - то автобусом, то літаком.
Валентина Зубко, військовий медик:
Нам розв'язали руки, відкрили очі, сказали виходьте з автобуса і в якому іти напрямку, Я виходжу з автобуса - бачу борд з прапором України, ну все, тут моїх сліз уже було не спинити, я просто ридала, і тут вітаємо в Україні.
Далі години обіймів та дні розмов із близькими. Три з чотирьох місяців полону батьки Валентини навіть не знали, чи жива їх донька. З журналістами вони спілкуватись не в змозі - й досі переживають. Про це говорить керівник підприємства, де працює батько Валі.
Олександр Воскобойнік, керівник аграрного підприємства:
Зрозуміло що його переповнює відчуття гордості, радості, але в той же момент його переповнює хвилювання через ті ризики, бо ви ж бачили Валю, яка вона, вона по любому туди повернеться, не сьогодні то завтра, вона не буде в тилу вже...
Валентина нині на реабілітації, проте військову службу полишати не планує. Згадує, як у полоні зустріла своє 30-річчя - зі шматком хліба замість торта. І розповідає, що пережити всі жахіття допомогла віра у Батьківщину.
Валентина Зубко, військовий медик:
Скільки раз повторювали, що ми нікому не потрібні, не потрібні своїй країні, нас не хочуть міняти, ми розуміли що це не правда, але психологічно це дуже тяжко кожного дня складно чути ці слова, зараз я розумію що ми потрібні, я 100% в цьому впевнена і була впевнена.
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