А далі історія військової медикині з Азовсталі - Валентини Зубко. Своє 30-річчя вона зустріла в полоні. Черкащанка повернулася додому 21 вересня під час масштабного обміну полоненими. Тепер вона на реабілітації, проте погодилася розповісти нашій знімальній групі про полон, Азовсталь і те, що допомогло пережити усі ці випробування.

Це кадри з "останнього дня на Азовсталі". Дмитро Козацький із позивним "Орест" напередодні виходу із розгромленого заводу зафільмував щемливе відеопрощання. Згодом його знову і знову переглядатимуть українці, а надто - родичі усіх тих, хто потрапив у полон.

Оборонці Маріуполя вийшли з Азовсталі 20 травня. Відтоді вся країна вірила і чекала повернення героїв додому.

Привіт, дорогенькі, слава Україні.

І частина з них - уже вдома. Серед двохсот п'ятнадцяти захисників, яких обміняли 21 вересня і черкащанка Валентина. Вже усміхаючись, вона показує перші селфі на Батьківщині.

Батьки до мене приїхали, брат, невістка і ми отак зняли селфі.

Валентина сама обрала роботу в Маріуполі після закінчення військової медичної академії. І перший день повномасштабного вторгнення зустріла на роботі в госпіталі.

А коли рашисти почали активно бомбити Маріуполь, продовжила рятувати життя вже на Азовсталі.

Валентина Зубко, військовий медик:

Мені було страшно, я не була морально до цього готова, бо бачити що там відбувається на бункерах було нам звичайно тяжко, робили все можливе, що в наших силах. Ми були один в одного, ми підтримували один одного і ця підтримка допомогла пройти цей тяжкий шлях.

Під час першого виходу цивільних з Азовсталі Валентина мала змогу залишити завод, проте не зробила цього.

Валентина Зубко, військовий медик:

Це було тяжке рішення, я залишилась, я розуміла, що потрібна безпосередньо там в цей час і я б собі не пробачила, якби я пішла і потім би спокійно жила, бачачи що відбувається й скільки поранених, я не могла піти.

Коли стало зрозуміло, що єдиний вихід з Азовсталі - це полон, Валентина одразу спробувала вийти на зв'язок з батьками.

Валентина Зубко, військовий медик:

Вже не було як надавати допомогу і чим надавати допомогу. В день полону я подзвонила до своїх батьків, сказала що не буду виходити на зв'язок, я можливо буду в полоні, я хотіла якось вселити надію, щоб вони чекали як я повернуся, хоч сама не дуже вірила, що я буду жива.

За чотири довгих місяці полону в росії дівчина побувала у СІЗО та трьох колоніях. У день обміну українцям нічого не говорили та довго везли - то автобусом, то літаком.

Валентина Зубко, військовий медик:

Нам розв'язали руки, відкрили очі, сказали виходьте з автобуса і в якому іти напрямку, Я виходжу з автобуса - бачу борд з прапором України, ну все, тут моїх сліз уже було не спинити, я просто ридала, і тут вітаємо в Україні.

Далі години обіймів та дні розмов із близькими. Три з чотирьох місяців полону батьки Валентини навіть не знали, чи жива їх донька. З журналістами вони спілкуватись не в змозі - й досі переживають. Про це говорить керівник підприємства, де працює батько Валі.

Олександр Воскобойнік, керівник аграрного підприємства:

Зрозуміло що його переповнює відчуття гордості, радості, але в той же момент його переповнює хвилювання через ті ризики, бо ви ж бачили Валю, яка вона, вона по любому туди повернеться, не сьогодні то завтра, вона не буде в тилу вже...

Валентина нині на реабілітації, проте військову службу полишати не планує. Згадує, як у полоні зустріла своє 30-річчя - зі шматком хліба замість торта. І розповідає, що пережити всі жахіття допомогла віра у Батьківщину.

Валентина Зубко, військовий медик: