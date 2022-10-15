Німеччина планує передати Україні 16 танкових мостоукладачів [ Редагувати ]
Німеччина невдовзі передасть Україні 16 одиниць танкових мостоукладачів Biber. Також вже були доставлені 10 понтонно-мостові машини.
Про це повідомляється у офіційному звіті уряду Німеччини.
"За допомогою піонерського мостоукладача "Biber" бойові підрозділи можуть долати окопи, яри або водойми. Броньований міст гусеничної машини при укладанні з'єднується з двох половин", - пише пресслужба Бундерсверу.
На відмінну від аналогічних танків, міст укладається горизонтально, шляхом виштовхування його вперед.
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