Німеччина невдовзі передасть Україні 16 одиниць танкових мостоукладачів Biber. Також вже були доставлені 10 понтонно-мостові машини.

Про це повідомляється у офіційному звіті уряду Німеччини.

"За допомогою піонерського мостоукладача "Biber" бойові підрозділи можуть долати окопи, яри або водойми. Броньований міст гусеничної машини при укладанні з'єднується з двох половин", - пише пресслужба Бундерсверу.

На відмінну від аналогічних танків, міст укладається горизонтально, шляхом виштовхування його вперед.