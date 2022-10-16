У звільненому Лимані виявили тіла ще шістьох загиблих під час окупації мирних жителів. Поліцейські другий день поспіль знаходять у звільненому місті тіла людей, яких убили окупанти.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

"У Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - написав він.

Крім того, за словами Кириленка, за суботу, 15 жовтня, росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області - в Бахмуті. Ще 3 людини за вчора отримали поранення.