У Лимані знайшли тіла ще 6 людей, убитих росіянами під час окупації [ Редагувати ]
У звільненому Лимані виявили тіла ще шістьох загиблих під час окупації мирних жителів. Поліцейські другий день поспіль знаходять у звільненому місті тіла людей, яких убили окупанти.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
"У Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - написав він.
Крім того, за словами Кириленка, за суботу, 15 жовтня, росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області - в Бахмуті. Ще 3 людини за вчора отримали поранення.
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