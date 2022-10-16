У 2022 році українські аграрії планують засіяти 4 млн га пшениці, тоді як у 2021-му - 5 млн га. Тобто на 20% менше. Про це заявив міністр аграрної політики України Микола Сольський виданню "Страна.UA".

Схожим чином може знизитись і обсяг посівів ячменю: 800 тис. га у 2021 році проти 500 тис. га у поточному (-30%).

На неокупованих територіях аграрії хочуть засіяти чотири мільйони гектарів пшениці, а торік на аналогічних територіях було посіяно п'ять мільйонів гектарів. Тобто цього року падіння буде понад 20%. Щодо ячменя торік було посіяно 800 тисяч гектарів, а цього року наш прогноз максимум 500 тисяч гектарів. Тобто падіння як мінімум на 30%.

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За словами міністра, обережність аграріїв з посівом озимини пов'язана з кількома факторами.

Не можна спрогнозувати продажі, подорожчання азотних добрив, дорогу логістику та погоду, які і без війни дуже заважали посівній. Що саме аграрії сіятимуть на тих площах, які вони не засіяли під озимі, здебільшого вирішуватимуть ближче до сезону, з урахуванням зазначених вище чинників.

У неділю, 16 жовтня, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Україні вдалося експортувати майже 7,7 млн тонн агропродукції в рамках "зернової угоди" укладеної в липні. Наразі сторони угоди, зокрема ООН та росія, ведуть переговори щодо продовження дії договору, термін якого спливає 19 листопада.