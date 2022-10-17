ЗСУ на півдні знищили ворожий "Тор" та півсотні росіян [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор" та щонайменше 50 російських військових.
Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування "Південь".
До вечора окупаційні війська знову вдарили реактивними системами залпового вогню по Марганецькій громаді у Нікопольському районі. Масштаби ушкоджень уточнюються, попередньо постраждалих немає.
Сили оборони відпрацювали 15 авіаударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження ворога, у тому числі опорних пунктах та засобах ППО.
Втрати росіян:
- два танки;
- три великокаліберні гаубиці типу "Міста";
- гармата типу "Гіацинт";
- самохідна артустановка;
- міномет;
- станція радіоелектронної боротьби;
- три одиниці автобронетехніки.
Пошкоджено реактивну систему залпового вогню "Град" та три одиниці інженерної та броньованої техніки.
Вороже корабельне угруповання налічує шість кораблів, серед яких великий десантний корабель, два надводні ракетоносії, споряджені 12 "Калібрами".
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