Удари по інфраструктурі в Сумській області: що відомо про жертви [ Редагувати ]
Внаслідок ранкового обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Роменської РВА Денис Ващенко, пише "Суспільне Суми".
Внаслідок обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області є загиблі та поранені. Близько чотирьох людей залишаються під завалами.
Троє людей загинули, 9 поранено, під завалами залишаються люди.
О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло. Дев'ять - поранені. Під завалами досі знаходяться люди.
За його словами, від електропостачання відключені 1625 абонентів.
Прохання до вас щодо економії споживання електроенергії у години пікового навантаження (8-11 ранку та 17-22 вечора) лишається актуальним.
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