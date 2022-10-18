Атака росії іранськими дронами на житлову інфраструктуру в Україні у понеділок узгоджується з ширшою схемою дій окупантів, які надають перевагу психологічному терору, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Корисне навантаження Shahed-136 складає 40 кілограмів вибухівки, тоді як типовий 155-мм артилерійський снаряд M795 несе вчетверо менше вибухівки. П'ять дронів, які завдали ударів по Києву, мали ефект 15 артилерійських снарядів, випущених на дуже велику площу.

Такі удари можуть завдати великої шкоди громадянській інфраструктурі та вбити і поранити багатьох людей, не створюючи значних військових наслідків.

Цей аналіз показує, що російські сили продовжують використовувати безпілотники для створення психологічних ефектів, пов'язаних із націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися створювати асиметричні оперативні ефекти, завдаючи концентрованих ударів по законних військових та прифронтових цілях, зазначають аналітики.

Використання росією іранських дронів показує той факт, що росія майже вичерпала більшу частину свого внутрішнього запасу оперативно-тактичної зброї.

Інші ключові висновки аналітиків ISW: