Розбиті будинки й люди, які вже навчилися виживати, після місяців без води, газу і зв'язку. Так виглядають практично всі деокуповані населені міста Харківщини. Одне з них - це Куп'янськ. Рашисти, відступаючи, лишили по собі пустку, і огризаються ще й досі. Продовжують обстрілювати місто здалеку.

Що побачили наші кореспонденти у звільненому, але зраненому Куп'янську? Дивіться.

Ця розбита вщент будівля в центрі Куп'янська - районна адміністрація. Над нею вже декілька тижнів майорить український прапор. А об скинутий триколор - витирають на вході ноги.

Та місцеві кажуть, триколори тут не поважали й коли були під окупацією. Свято ворожого прапора куп'янці проігнорували.

Ірина Шапка, жителька Куп'янська:

Никто не пришел, никто. Сами там стояли. Я иду и говорю им: "а єто что тут за фестиваль, что Сан-Ремо, говорю?" Они на меня глянули. А это ж были эти уже луганчане и донбасяне. Только ходили вот на базар. Их прямой путь. На базар, наберут мяса, водки коньяков, только ходили жрали и пили. Вот я вам говорю, это такие вояки.

У центрі міста торгують прямо з парапету. Бо всі магазини - розбиті. Пані Ольга несе зібрані в місті дрова, щоб приготувати бодай якусь їжу. Розповідає, розгубила своїх рідних, бо давно немає зв'язку.

Ольга Герман, жителька Куп'янська:

Всі уїхали, а де поїхали, я не знаю. Ну живу тут з мужем. А де мама, де сестра, я не знаю. (а коли вони виїхали?) Я без понятія. Я на заосколля прийшла, кіт оре, вікно розбите. Їх нема. І телефон на зарядке стоїть, одні мої документи тільки лежали. Ото забрала і всьо. І связі нема у нас, нічого у нас нема. Вєздє трупи. Не знаю, короче.

Люди гуртуються і разом варять їжу під під'їздом п'ятиповерхівки.

Ольга Герман, жителька Куп'янська:

Ось оце у нас вмєсто бомбоубєжища. Сюди залазим. Оце стулки туди спускаємо і отам ховаємося. Бігаємо, тим, у кого колодязь єсть, набираєм воду, і чим більше, тим лучше конечно. А так наготовили на день-два, бо воно скисає, єслі свєта нема.

Жінка запасає дрова. Вже думає, як буде зимувати.

Одіті, обуті, будем спати. А як. До знайомих будем ходить купаться. А як дальше, я не знаю. Постіраться, тут води нагріємо, а в хаті постіраєм, тут винесем. Ну шо робить. Не знаю, може, господь бог дасть, у нас свєт був 3 дня. То хоть обогрєватєль якийсь поставить та елєктропєчку.

Люди з сусіднього села привезли мешканцям багатоповерхівки дрова та продукти зі свого городу.

Приїжджали наші й казали, що тут люди живуть в таких условіях, нічим топить. Ми вдома взяли дров, харчів якісь, овощей і привезли. Якби ми знали, що в них і хліба тут немає, ми б їм і хліба ще купили б привезли.

І майже щодня Куп'янськ обстрілюють. Пані Ольга стоїть розгублена на розвалинах свого будинку. В нього рашисти влучили вночі 13 жовтня. Жінка дивом врятувалася.

Ольга Шишкова, жителька Куп'янська:

Живого мєста немає, ви ж бачите. Жила жила, наживала наживала, і в 59 лєт осталась бомжом. Бомж. Отето я стою, отето я вся. Нєвєстка ото з той ями витягувала мені ботінки, туфлі витягувала. Отак. В один міг потєряла всьо. І так задаю себе вопрос - що я кому сдєлала. Тепер получається я що, попрошайка. Мені надо написать отут "попрошайка". Буду ходить по вулицям просить дайте мені кусок хліба.

Міська влада Куп'янська перейшла на бік окупантів. Після контрнаступу - втекла. У місті не лишилося жодного керівника комунальних підприємств. Тепер все доведеться відновлювати мало не з нуля. Тут вже почала працювати поліція, найближчим часом відкриється амбулаторія. Люди просять - відновити міст через річку Оскіл. Щоб можна було проїхати на іншу частину Куп'янська.

Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації:

Днями запрацюють водолази, будем обстежувати опори, якщо опори не пошкоджені, то, я думаю, що в якісь розумні терміни буде відновлений міст. Військові продовжують відновлювати інші способи переправи.

У військовій адміністрації вже думають і над тим, як куп'янчани зимуватимуть.

Андрій Бєсєдін, радник голови Харківської обласної військової адміністрації:

Буде підключено приватні домоволодіння до газового постачання, з багатоповерхівками ситуація трішки складніша, ну по різним причинам. Будуть формуватися зараз пункти обігріву. Будуть пропонуватися людям евакуюватися на зимовий період. Тим, хто бажає цього.

Тим же, у кого приватні будинки, обіцяють безкоштовно привезти дрова.