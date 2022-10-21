росія перекинула на Херсонщину дві тисячі мобілізованих - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
До Херсонської області для поповнення втрат та посилення підрозділів на лінії зіткнення прибули дві тисячі російських мобілізованих.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Водночас окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ", підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників та вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери у Херсоні зупиняють роботу.
За уточненою інформацією, до лікарні населеного пункту Мелітополь Запорізької області прибуло одночасно понад 30 поранених після вогневої поразки, завданої Силами оборони України.
Ситуація на фронтах
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Опросне, Бахмут, Перемога та Мар'їнка Донецької області.
Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку та продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлам цивільного населення.
Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ.
Ворожі удари одержали райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Миколаїв; Нова Кам'янка та Мала Сейдемінуха Херсонської області та Гатище Харківської області.
Для своїх злочинів загарбники використовували крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва "Shahed-136".
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