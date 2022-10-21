Україна вимагає направити міжнародну місію на Каховську ГЕС [ Редагувати ]
Джерело: LB.ua
На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції (ГЕС), українська сторона вимагає направити на об'єкт міжнародну місію спостерігачів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Президент Володимир Зеленський повідомив, що ми спостерігаємо підготовку російських військ до здійснення чергового теракту на території Херсонської області. Йдеться про те, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС", - зазначив він.
За його словами, такий теракт може спричинити тисячі жертв та затопити десятки населених пунктів.
"Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом із українським персоналом", - додав Шмигаль.
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