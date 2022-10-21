У п'ятницю, 21 жовтня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області. Окупанти гатили з мінометів та стрілецької зброї. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За день росіяни 6 разів відкривали вогонь по нашій території.

Окупанти обстріляли дві громади в області:

Краснопільська громада: два мінометних обстріли, 15 і 10 приходів відповідно;

Хотінська громада: двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї та було два мінометні обстріли 9 та 16 мін.

За словами очільника області, внаслідок російських атак жертв та руйнувань не зафіксували.