Вночі 22 жовтня росіяни завдали удару по Черкаській області.

Про це повідомляє в Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Перед цим, під час повітряної тривоги, Табурець повідомляв про підвищену небезпеку у Черкаському районі.

"Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкаську область. Про наслідки пізніше. Працюють служби", - йдеться у повідомленні.