Окупанти атакували Черкаську область [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Вночі 22 жовтня росіяни завдали удару по Черкаській області.
Про це повідомляє в Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Перед цим, під час повітряної тривоги, Табурець повідомляв про підвищену небезпеку у Черкаському районі.
"Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкаську область. Про наслідки пізніше. Працюють служби", - йдеться у повідомленні.
по темі
Російська війська в ніч на 9 жовтня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області
У неділю, 2 жовтня, російські військові обстріляли Слов’янськ Донецької області
Херсон залишила значну частину населення
Це на зараз - найгарячіша ділянка фронту на Луганщині, - зазначають у військово-цивільній адміністрації області.
Росія не повинна досягти успіху у війні проти України, тому що вона становить загрозу всьому Заходу