Вранці 22 жовтня під час масштабної повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибуху в небо здіймається стовп диму. Також мешканці окремих населених пунктів заявили, що у них зникло світло.

Вранці 22 жовтня у всій Україні оголосили повітряну тривогу. Тим часом у мережі пишуть про масові прольоти ворожих ракет над країною.