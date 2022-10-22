Українцям без документів спростили повернення додому [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Громадяни, які опинилися за межами України без будь-яких документів, відтепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення додому без своєї присутності.
Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
За даними прес-служби, експериментальний проект, розроблений МВС спільно з Мінреінтеграції, МЗС та ДМС, уряд ухвалив 21 жовтня.
Відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи Державної міграційної служби. Це можна зробити на підставі звернення:
- одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;
- одного з батьків;
- подружжя;
- повнолітньої дитини;
- рідного брата/сестри;
- офіційного звернення Мінреінтеграції.
Посвідчення готується безоплатно протягом 5 днів і діє до 3-х місяців. Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів.
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