Українцям без документів спростили повернення додому Джерело: Слово і Діло

Громадяни, які опинилися за межами України без будь-яких документів, відтепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення додому без своєї присутності.

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, експериментальний проект, розроблений МВС спільно з Мінреінтеграції, МЗС та ДМС, уряд ухвалив 21 жовтня.

Відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи Державної міграційної служби. Це можна зробити на підставі звернення:

одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;

одного з батьків;

подружжя;

повнолітньої дитини;

рідного брата/сестри;

офіційного звернення Мінреінтеграції.

Посвідчення готується безоплатно протягом 5 днів і діє до 3-х місяців. Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів.