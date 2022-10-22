Верховний Суд остаточно заборонив Соціалістичну партію України [ Редагувати ]
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і таким чином остаточно заборонив її діяльність у нашій країні. Про це повідомляє Служби безпеки України.
Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність 12 проросійських політсил.
Рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" прийняте на підставі указу Президента та рішення РНБО. В їх основі - докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.
Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об’єднання.
Таким чином Соціалістична партія ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" та "Прогресивна соціалістична партія України".
Доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у:
- встановленні окупаційного режиму на захоплених рф територіях України;
- організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".
Нагадаємо, 19 жовтня президент Зеленський підписав два укази, які ввели у дію рішення РНБО щодо санкцій проти низки росіян та російських компаній
по темі
Два дні тому Служба безпеки України запросила зустріч зі співробітниками білоруських спецслужб. Про це заявив білоруський диктатор олександр лукашенко. За його словами, він санкціонував таку зустріч
Шольц оцінив кількість німців, які виступають проти санкцій і поставок зброї Україні, в 20-30%
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська мова має зникнути з території України
У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російського агента, одним з завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужб рф. Зрадником виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Спецпризначенці СБУ затримали його безпосередньо в міськраді
Переговори між Києвом і москвою неможливі через позицію української сторони, яка заборонила їх на законодавчому рівні. Про це заявив журналістам прессекретар президента росії дмитро пєсков