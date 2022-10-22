Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і таким чином остаточно заборонив її діяльність у нашій країні. Про це повідомляє Служби безпеки України.

Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність 12 проросійських політсил.

Рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" прийняте на підставі указу Президента та рішення РНБО. В їх основі - докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці. Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об’єднання.

Таким чином Соціалістична партія ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" та "Прогресивна соціалістична партія України".

Доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у:

встановленні окупаційного режиму на захоплених рф територіях України;

організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".

Нагадаємо, 19 жовтня президент Зеленський підписав два укази, які ввели у дію рішення РНБО щодо санкцій проти низки росіян та російських компаній