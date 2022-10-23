На півдні ЗСУ знищили 4 склади ворога за добу [ Редагувати ]
На Південнобузькому напрямку ЗСУ продовжують контролювати ситуацію. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Сили ЗСУ протягом 22 жовтня знищили майже півсотні російських окупантів.
Штурмова та армійська авіація протягом бойового дня завдала 5 ударів по районах зосередження озброєння та техніки, живої сили й систем протиповітряної оборони противника.
Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань.
Орієнтовні втрати росії за добу складають:
- 47 солдатів;
- 2 танки;
- реактивна система залпового вогню "Град";
- протитанковий ракетний комплекс;
- 16 одиниць авто-бронетанкової техніки;
- 4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах.
Окрім цього, було пошкоджено 3 ворожі одиниці авто-бронетехніки та самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С".
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