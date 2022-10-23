Окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ [ Редагувати ]
Фото: t.me/mykola_lukashuk
У неділю, 23 жовтня, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.
За попередньою інформацією, троє людей постраждали. Внаслідок атаки є пошкодження будівель. Також сталася пожежа. Деталі уточнюються.
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