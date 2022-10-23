Та повернемося на Херсонщину, де триває наш контрнаступ. Говорять - "евакуація". А мають на увазі - звичайну втечу і мародерство. Російські колаборанти тікають з Херсонщини. А оскільки з поля бою з порожніми руками відступати вони не звикли, цього разу до пральних машин і електрочайників додають ще й матеріальні культурні надбання українців. Пропагандисти вже закликали вивозити з Херсона церковні реліквії, експонати з музеїв, книги з бібліотек та музичні інструменти.

Що зараз у місті? Які настрої у місцевого населення і що відбувається на Каховській ГЕС? Розкаже Даніїл Снісар.

Від творців "перегрупувань" та "отрицательних наступлєній".

Ой, Олег Анатольевич, все прелести от взятия Одессы нам известны. Как и о взятии Киева и Николаева. Нам бы для начала не потерять хотя бы Херсон.

Черговий жест "доброї волі" московські посіпаки вже втекли з сіл лівобережної Херсонщини. На черзі - обласний центр.

Будем дейстовать осознанно, своевременно. Не исключая принятия самых непростых решений.

Готувати підгрунтя для прийняття "непростих рішень" на Херсонщині - окупанти взялися на початку тижня. Спершу - заявили про створення маршрутів евакуації. Та зі зростанням темпу контрнаступу українських бійців - настрої окупантів переросли в істерику.

Володимир Сальдо, колаборант:

Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Береславского, Белозерского, Александровского и Снегиревского районов.

Кирило Стремоусов, колаборант:

Укронацисты, подталкиваемые западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Прошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация.

При цьому, жодного вибору для людей вони не залишили. Рашисти повністю перекрили шляхи виїзду з тимчасово-окупованої території на підконтрольні ЗСУ регіони України. Скориставшись, оголошеним путіним, так званим "воєнним станом".

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Якщо раніше виїзджало 500-600 людей в день, то зараз близько 100. Не більше. Вони дуже ускладнили процедуру виїзду з Херсонщини. Вся ця система перепусток, смс-ок. Там все це дуже складно. Це штучно-створені умови.

А створені вони для кількох цілей. По-перше, за таких умов колаборантам і російським військовим - легше втекти, прикрившись цивільними.

Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування "Південь":

Ота сама евакуація-депортація, яку вони затіяли - вона теж є створенням людського живого щита для своєї евакуації, для свого переміщення на лівий берег.

По-друге. Залучення до лав окупантів. Через збільшення кількості блокпостів, фільтраційних заходів - кожний мешканець Херсона тепер легка здобич для росармії.

Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України:

Оголошена росіянами евакуація з Херсонської області - крім всього іншого, судячи з усього, робиться для того, щоб легше було виловити чоловіків, які вирішили евакуюватися з правого на лівий берег Дніпра.

Та й загалом, подібну, так звану "евакуацію" - ми вже бачили. Маріуполь. Сотні тисяч людей проти власної волі - вивезли в невідомому напрямку.

Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України:

Зараз найголовніше, що можна пробувати робити - це ховатися. Перечекати цей момент. Іншого варіанта, на жаль, для людей, які знаходяться на тих територіях - немає. Треба ховатися, щоб не попасти в руки росіянам. Тому що на жаль, висока вірогідність того, що заберуть до армії, або депортація на Далекий Схід.

Ставлення населення до перспективи жити в росії - скептичні.

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Ніхто не хоче брати зброю і воювати з власним народом. Там навіть люди, які перебували у місцях позбавлення волі, наші українці - їм так само, у нас є інформація - пропонували амністію, в обмін на участь у війні. Вони відмовляються.

Такі настрої загарбників - лякають. Тим більше, на вулицях Херсона - дедалі частіше можна зустріти "послання" від партизанів. А ще - місцеві підприємці поступово відмовляються приймати рублі. Це відео, оприлюднене одним з ворожих пабліків. На ньому, колаборант обурюється - як це так, що на заправці можна розплатитися лише гривнею?!

Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010):

Путін зараз в путі. І він може піти на будь-які дії, для того, щоб спасти для себе ситуацію. Хоча й заявляти однозначно, що він це зробить - теж не можна. Треба готуватися до найгіршого сценарію, як це повинен робити будь який військовий.

Підрив Каховської ГЕС - один з таких сценаріїв. Ця гідроелектростанція - один з найбільших енергообʼєктів України, а дамба ГЕС утримує близько 18 мільйонів кубічних метрів води. У разі її руйнування - на Херсон та міську громаду чекає катастрофічне підтоплення. У воді опиняться 80 населених пунктів. Буквально за дві години.

Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування "Південь":

Вони замінували агрегати, вони замінували саму Каховську ГЕС, звільнили українських працівників, залишивши тільки власних співробітників. Нікого не допускають. Посилили режимні заходи. Все це говорить про підготовку саме такої провокації.

Утім, сама дамба збудована, можна сказати, навіки. Адже, її конструювали з урахуванням можливих війн. Тож, запас її міцності такий, що може витримати пряме влучання ракети. А сам кам'яний насип - важко піддається підриву.

Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України:

Її можна підірвати, або прямим ядерним ударом, або заклавши неймовірну кількість - це тисячі тонн вибухівки для того, щоб її пробити. Це буде затоплення величезної території, в тому числі й лівобережної, куди вони "евакуйовують людей", куди переводять своїх солдатів.

Подібні випадки в історії України вже були. У 1941-му, вище за течією - сапери-червоноармійці підірвали ДніпроГЕС, аби унеможливити наступ німецьких військ. Цього радянська армія досягла ціною життів - і солдатів, і цивільних. За різними підрахунками тоді, від великої води загинули від 20 тисяч до 100 тисяч людей.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми маємо зараз всі разом, всі європейці, всі лідери світу, всі міжнародні організації - дати зрозуміти державі-терористу, щотакий теракт на Каховській станції означатиме абсолютно те саме, що і застосування зброї масового ураження.

А ще - це залишить Крим без води назавжди. Адже, північно-кримський канал, у випадку руйнації дамби Каховської ГЕС просто зникне. Та якщо росія справді готує такий сценарій - це чітко вказує на одне: у Кремлі розуміють, що Херсон - їм втримати не вдасться.