Готовність Кремля розпочати серйозні переговори можуть не показувати власні погляди президента рф володимира путіна. Натомість може бути частиною плану так званої "партії миру", яка хоче переконати Захід щодо України піти на поступки, сподіваючись схилити на свій бік главу Кремля.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Кремлівські чиновники почали виступати за переговори з Україною перед своїми західними колегами, тоді як російське військово-політичне командування готувало ракетні удари, щоб залякати українців та змусити їх розпочати переговори, зазначають аналітики.

Водночас росія інтенсифікувала те, що ISW називає інформаційною операцією щодо звинувачення України у підготовці вибуху "брудної бомби". Так експерти Інституту називають нові дзвінки російських генералів у західні військові відомства та брифінг в Міноборони росії на ту саму тему.

Аналітики вважають, що росія поки що не планує евакуювати війська з Херсона і готується його захищати.

Крім того, чиновники окупаційної адміністрації відключили системи зв'язку в Херсоні, намагаючись обмежити громадянські повідомлення про російські позиції українським силам напередодні очікуваного настання ЗСУ,

Збройні сили росії пронизані расизмом, що може призводити до конфліктів на міжетнічному ґрунті.