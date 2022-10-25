Президент Німеччини прибув до України [ Редагувати ]
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до України у віторок, 25 жовтня.
Про це повідомляє прес-секретар президента Керстін Гаммелін у Twitter.
""Наша солідарність непорушна, і такою вона залишиться"". Федеральний президент Штайнмаєр прибув до України", - написала вона.
20 жовтня посол України в Німеччині Олексій Макєєв розповів, що Україна та Німеччина перебувають у конфіденційному плануванні візиту президента ФРН.
„Unsere Solidarität ist ungebrochen, und so wird es bleiben.“— Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022
Bundespräsident #Steinmeier ist in der #Ukraine eingetroffen pic.twitter.com/oLYlRZMTKL
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