У Брянській області, що на кордоні з українською Чернігівською, невідомі підірвали залізничну колію.

Про це повідомив український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.

Інцидент стався у понеділок, 24 жовтня.

"Невідомий вибуховий пристрій спрацював на залізниці між селищами Новозибків та Злинка, повідомив губернатор області. Партизани?", - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора Олександра Богомаза, влада області пропускний режим і комендантську годину вводити не буде. Так само, не будуть встановлюватися і блокпости.