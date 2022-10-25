У росії підірвали залізницю біля кордону з Україною (фото) [ Редагувати ]
У Брянській області, що на кордоні з українською Чернігівською, невідомі підірвали залізничну колію.
Про це повідомив український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.
Інцидент стався у понеділок, 24 жовтня.
"Невідомий вибуховий пристрій спрацював на залізниці між селищами Новозибків та Злинка, повідомив губернатор області. Партизани?", - йдеться у повідомленні.
За словами губернатора Олександра Богомаза, влада області пропускний режим і комендантську годину вводити не буде. Так само, не будуть встановлюватися і блокпости.
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