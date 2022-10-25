У бою проти російських загарбників 25 вересня загинув заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Редькін Тарас Вікторович з позивним (Кот). Два місяці тому він одружився. Його дружина дешифрувальник польотів.

"За три дні нарешті ми обоє повертаємось із ротацій, за тиждень — день народження коханого". Тарас не раз повторював, що зараз зовсім не до святкувань, та, чи не вперше, вирішила ослухатись - торт, кульки, подарунок. Усе давно замовлене. Так хочеться просто побути в обіймах одне одного. Ще трішки Якихось три дні", - втішала Катерина себе того вечора, пише "АрміяInform".

Пізніше Катерині скажуть, що її Тарас вчинив, як справжній Герой, що він успішно виконав надскладне завдання, що встиг сказати в ефірі: "По мені працюють!", що відвів літак від населеного пункту.

"Він був дійсно талановитим льотчиком, одним із найкращих. Тарас 2019-го року випуску, а давав фору значно досвідченішим пілотам. Того дня Тарас виконував завдання зі знищення ворожих засобів ППО за допомогою нових протирадіолокаційних ракет AGM-88 недалеко від лінії бойового зіткнення. Він, як і зазвичай, результативно відпрацював по наземних цілях, вже розвертався. "Бачу пуски по мені", - встиг сказати в ефірі. Це було близько 4-ї ранку. Більше на зв’язок не виходив. Ми до останнього сподівались, що Тарас встиг катапультуватись, чекали, що вийде на зв’язок. На орієнтовне місце падіння літака одразу виїхала пошуково-рятувальна команда. На жаль… Колосальна втрата", , - розповів його товариш та колега льотчик-винищувач на позивний KARAYA, який днями катапультувався на Вінниччині

1 жовтня Тараса Редькіна поховали. Наступного дня йому б виповнилось 26 років.

"Він був ніжним та добрим, Розумію, що Тарас не міг вчинити інакше. Просто його шалено бракує. І, якщо чесно, я зовсім не знаю, що далі. Ми познайомились, коли Тарас прийшов служити у частину. Він літав, а я дешифрувала його польоти, суто робочі стосунки. Мабуть, я б мала сказати, як мене вразив його професіоналізм. Та, бути відвертою, мені не давали спокою ті очі кольору неба. А ще я до цього ніколи не знала таких вихованих та справедливих людей", — розповідає крізь сльози молода вдова.

Здається, що Катерина і KARAYA розповідають про двох зовсім різних людей. Аж поки не запитую у льотчика про позивний Редькіна.

Катя пригадує, що до війни вони не раз обговорювали із Тарасом усі можливі сценарії, розмовляли про катапультування. В ніч із 23 на 24 лютого молодий льотчик-винищувач заступив на чергування.

"Ніколи не забуду ту ніч. Я залишилась вдома, довго не могла заснути. Пам’ятаю, як Тарас подзвонив: «Що робиш?» Кажу: "Підлогу мию, аби ти прийшов і було чисто в квартирі". "Тобі ж рано вставати, о 5-й польоти заплановані!» Прокинутись довелось раніше. Вже після 3-ї подзвонили колеги: "Збирайся! Тривога! Бойова!" В ту ніч Тарас разом із іншими льотчиками вивели техніку з-під удару, передислокувались. З того часу побути разом хоч кілька годин стало справжньою розкішшю. Забігаючи наперед, скажу, що приїхати додому в квартиру, де я так старанно прибирали в ніч із 23 на 24 лютого, ми змогли лиш місяців через чотири та й те ненадовго. Він завжди стримано без особливих подробиць розповідав про бойову роботу. Лиш з часом ділився, що його не раз брали на приціл, що аеродроми потрапляли під ракетні удари. Вже мовчу про те, які складні завдання доводилось виконувати. Чи я хвилювалась? Шалено! Особливо, коли втрачали друзів. Один пішов, другий, третій", - говорить дружина героя.

14 травня Тарас зробив Каті пропозицію. Вони запланували, що рівно за рік, в травні 2023-го, обвінчаються, запросять батьків та друзів. Зараз же зовсім не до банкетів.

«Уже 18 травня ми придбали обручки, та розписатись все не виходило через проблеми із документами, паспорт залишився на аеродромі у машині, на жаль, вже покійного товариша. Тож розпис трішки відтермінувався. Та прикро не те, а що на розписі був лише тато Тараса, оскільки мама із братом — за кордоном, а мої батьки — із Миколаївщини. Ви навіть не уявляєте, як ми чекали ротації, що ось-ось мала бути. Приготували подарунки, мама Тараса відправила йому посилку. Так хотілось хоча б невеличкого свята, — пояснює Катя.

І Катя, і колеги Тараса розповідають, як він мріяв пересісти зі стареньких винищувачів на сучасніші F-16, поглиблено вивчав англійську, яку і до того знав добре.

"Мені передали його блокноти, усі крайні сторінки списані специфічними англійськими термінами… Ми буквально до дірок задивились обидва фільми "Топ Ган". Тарас дуже змінився за ці кілька місяців війни, неймовірно виріс у плані досвіду, відповідальності, подорослішав на десятки років… Те, чого люди навчаються поступово, він опанував "з коліс", - говорить його колега.

Катя ділиться, що попри те, що робота льотчика-винищувача - одна із найнебезпечніших, Тарас неймовірно від неї кайфував.

"Я прекрасно усвідомлювала, що виходжу заміж за бойового льотчика, що в разу потреби він віддасть своє життя, аби врятувати людей. Але так хотілось вірити в краще. Зараз сподіваюсь лиш на одне — аби люди, яких ціною свого життя врятував Тарас, це цінували. Та й усі українці, коли чують "відбій повітряної тривоги" чи читають про перемоги на фронті, розуміли, якою ціною часом вони здобуваються", - зазначила Катерина.