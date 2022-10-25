Деокупація Придністров'я і Абхазії: Зеленський пропонує створити спеціальні платформи [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій в усьому світі. Про це він сказав на саміті Кримської платформи.
За словами президента, коли Україна вийде на свої законні державні кордони і поверне, зокрема і Крим, нашій країні буде потрібен досвід міжнародної спільноти - безпековий, політичний, юридичний, економічний, соціальний, інфраструктурний, щоб повернути Криму повноцінне життя.
Ми маємо зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені - від Придністров'я і Абхазії до Північних територій.
Зеленський попросив світових лідерів неодмінно відвідати український, звільнений від окупантів, мирний Крим - одразу, як туди повернеться наш прапор. Він додав, що ця частина Європи зачекалася на дорогих та поважних гостей.
А у той час, коли відновлення територіальної цілісності України ще триває, нам потрібна достатня і своєчасна підтримка - оборонна, фінансова і санкційна. Президент просить міжнародну спільноту захищати підтримку для України та постійно посилювати її, адже саме вона є фундаментом майбутнього миру.
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