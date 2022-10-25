В США занепокоєні посиленням союзу росії та Ірану [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
В Державному департаменті США занепокоєні посиленням союзу Ірану та росії, який вже призвів до поставок бойових дронів-камікадзе.
Про це повідомляє заступниція помічника держсекретаря по Іраку, Ірану та громадської дипломатії Джен Гавіто, цитує Alarabiya News.
Виступаючи на заході щодо Іраку в Атлантичній раді, Гавіто високо оцінила голосування країни в ООН про засудження незаконної анексії росією українських територій. Також вона згадала про постачання Іраном бойових БПЛА для рф.
"Ми стурбовані поглибленням російсько-іранського союзу, про що свідчать нещодавні постачання іранських БПЛА, які Росія використала для знищення громадської інфраструктури в Україні", - сказала американська дипломатка.
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