В Державному департаменті США занепокоєні посиленням союзу Ірану та росії, який вже призвів до поставок бойових дронів-камікадзе.

Про це повідомляє заступниція помічника держсекретаря по Іраку, Ірану та громадської дипломатії Джен Гавіто, цитує Alarabiya News.

Виступаючи на заході щодо Іраку в Атлантичній раді, Гавіто високо оцінила голосування країни в ООН про засудження незаконної анексії росією українських територій. Також вона згадала про постачання Іраном бойових БПЛА для рф.

"Ми стурбовані поглибленням російсько-іранського союзу, про що свідчать нещодавні постачання іранських БПЛА, які Росія використала для знищення громадської інфраструктури в Україні", - сказала американська дипломатка.