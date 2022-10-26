У Херсоні на полігоні окупантів пролунали потужні вибухи (фото) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Вдень 26 жовтня в окупованому Херсоні на російському полігоні, де навчають мобілізованих, пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередніми даними, на російському полігоні було зафіксовано щонайменше два вибухи. Нині над районом піднімається дим.
Місцеві паблики публікую фото із місця інциденту.
Офіційної інформації з боку українського військового командування поки що не було.
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