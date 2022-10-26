ЗСУ ударним дроном і артилерією знищили російський БТР (відео) [ Редагувати ]
Українські бійці у Донецькій області знищили бронетранспортер росіян за допомогою артилерії та ударного безпілотника.
Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
"На Донеччині українські десантники знищили за допомогою артилерії та ударного дрону російський БТР-82А", - йдеться у повідомленні.
Після ударів ЗСУ російський БТР спалахнув.
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