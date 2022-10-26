Окупанти вивезли з Херсона останки Потьомкіна [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Російські окупанти вивезли з Херсона останки князя Григорія Потьомкіна, який вважається засновником міста.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Мені ставлять питання, чому вивезено з Херсона духовні реліквії та пам'ятники... Ми перевезли на лівий берег ті останки найсвітлішого князя, які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна... Це ті святині, які, я вважаю, треба зберегти", - заявив гауляйтер Володимир Сальдо.
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