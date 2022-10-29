"Нафтогаз" зупиняє постачання газу на Трипільську ТЕС [ Редагувати ]
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" доручила Київоблгазу припинити постачання газу на Трипільську теплоелектростанцію. Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.
НАК Нафтогаз дав команду Київоблгазу припинити постачання газу на Трипільську ТЕС, яка виробляє критичну для Києва та області електроенергію.
Хочу зазначити, що наслідки ракетних ударів по енергетичних об’єктах значно посилюються безглуздими діями енергетичних монополістів та повністю розбалансованою та безвідповідальною системою "управління" в паливно-енергетичному комплексі.
Кучеренко опублікував відповідне звернення Київоблгазу, яке компанія направила йому як голові тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо кризових явищ на енергоринку.
У листі повідомляється, що Трипільська ТЕС може залишитися без газу з 30 жовтня.
Коментуючи ситуацію, "Нафтогаз" повідомив LIGA.net, що станція працює на вугіллі, а газ (як і мазут) - резервне паливо. Тому відсутність постачання природного газу не має призвести до припинення її роботи.
Загальний розмір заборгованості Центренерго за спожитий газ перед ТОВ "ГК Нафтогаз України" - 2,76 млрд грн.
Трипільська ТЕС - найбільший виробник теплової та електричної енергії в Київській області. Трипільська ТЕС - одна з трьох теплових електростанцій, що входять до складу державного підприємства Центренерго.
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