ЗСУ ліквідували російські зенітні ракетно-гарматні комплекси півдні [ Редагувати ]
На півдні сили ЗСУ знищили російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Тунгуска" та "Панцир-С1". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Інші втрати ворога:
- 57 військових;
- самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона";
- самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С";
- гаубиці "Д-20" та "Мста-Б";
- 1 танк;
- 7 одиниць автобронетехніки.
Також пошкоджено танк та 3 одиниці автобронетехніки. Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.
Ворог здійснив 6 авіаударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки. Українська авіація відповіла десятьма авіаударами зі скупчення живої сили противника та військової техніки.
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