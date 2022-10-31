Поранено більше 100 окупантів: ЗСУ завдали удару під Запоріжжям [ Редагувати ]
Українські військові продовжують знесилювати ворога на Запорізькому напрямку, знищуючи живу силу, техніку та БК окупантів. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
За минулу добу наші захисники знищили склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу. До 120 окупантів отримали статус "трьохсотих.
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