Зеленський запевнив генсека ООН у гарантіях продовольчої безпеки [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони обговорили ситуацію з зерновою угодою.
Про це повідомляється в його Twitter.
"Підтвердили прихильність України зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція миру та ООН має бути жорсткою", - зазначив він.
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